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США расширяют экспорт ракетных технологий: меморандум Байдена для AUKUS

США расширяют экспорт ракетных технологий: меморандум Байдена для AUKUS

США обновили политику экспорта ракетных технологий, заявляет Белый дом. Президент Байден одобрил меморандум, направленный на расширение доступа Великобритании и Австралии, участников AUKUS, сохраняя приоритеты в нераспространении.

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