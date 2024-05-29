Глава ведомства поручил организовать процессуальную проверку по факту нарушения прав жителей Ивановской области

В социальных сетях распространена информация о том, что жители города Тейково выражают обеспокоенность в связи с запланированным строительством общежития для мигрантов - будущих работников местной швейной фабрики - с нарушением прав живущих поблизости граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии