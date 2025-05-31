Мистер Трамп проиграл свой президентский срок. Уже

Его главный предвыборный клич «Make America great again!» стоял на трёх китах: избавление США от миллионов нелегальных мигрантов, мир на Украине за 24 часа, кардинальное сокращение расходов бюджета и размера смертельного госдолга, убивающего экономику.
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