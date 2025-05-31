Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мистер Трамп проиграл свой президентский срок. Уже

Мистер Трамп проиграл свой президентский срок. Уже

  Его главный предвыборный клич «Make America great again!» стоял на трёх китах: избавление США от миллионов нелегальных мигрантов, мир на Украине за 24 часа, кардинальное сокращение расходов бюджета и размера смертельного госдолга, убивающего экономику.

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Комментарии
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Михаил Фадеев
Нда-сс... Даже не знаю - сопереживать ему, болезному, или ну его нахер, пиндоса гребаного... как ни крути, а Карфаген должен быть разрушен!
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8 час.
МВ
Медведев Вл Ник
Блестящий анализ и исторические выводы!
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8 час.
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