Bloomberg: Макрон собирается обсудить с Трампом помощь Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита в Париже, где будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, намерен рассказать американскому лидеру Дональду Трампу, что Европа может сделать для Киева.
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