16 ярких комиксов о детстве в городе и в деревне, от которых веет то нагретым на солнце асфальтом, то парным молоком

Каким вы помните свое детство? Для кого-то лето — это шумный город, очереди за мороженым и игры во дворе, а для кого-то — та самая деревня, где с утра хлопочет бабушка, а вокруг бродят самые разные домашние животные.
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