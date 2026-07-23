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Проба 2

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16 ярких комиксов о детстве в городе и в деревне, от которых веет то нагретым на солнце асфальтом, то парным молоком

16 ярких комиксов о детстве в городе и в деревне, от которых веет то нагретым на солнце асфальтом, то парным молоком

Каким вы помните свое детство? Для кого-то лето — это шумный город, очереди за мороженым и игры во дворе, а для кого-то — та самая деревня, где с утра хлопочет бабушка, а вокруг бродят самые разные домашние животные.

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