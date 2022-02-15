Дело Кравченко: как россиянина в Бразилии превратили в главного браконьера

12 лет тюрьмы за преступления, которых не было.12 лет тюрьмы за преступления, которых не было. Почему тараканов в Бразилии ценят дороже людей и почему хотят сделать из российского биолога, совершившего мелкое нарушение, главного браконьера в мире?В начале декабря 2021 года заголовки бразильской прессы запестрели заголовками «Русский, являющийся одним из главных мировых биопиратов, приговорён к 11 годам тюрьмы», «Самый крупный торговец дикими животными в мире приговорён к длительному тюремному заключению», «Разыскиваемый Интерполом крупнейший транснациональный браконьер схвачен и посажен» и так далее.