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Дело Кравченко: как россиянина в Бразилии превратили в главного браконьера

Дело Кравченко: как россиянина в Бразилии превратили в главного браконьера

12 лет тюрьмы за преступления, которых не было.12 лет тюрьмы за преступления, которых не было. Почему тараканов в Бразилии ценят дороже людей и почему хотят сделать из российского биолога, совершившего мелкое нарушение, главного браконьера в мире?В начале декабря 2021 года заголовки бразильской прессы запестрели заголовками «Русский, являющийся одним из главных мировых биопиратов, приговорён к 11 годам тюрьмы», «Самый крупный торговец дикими животными в мире приговорён к длительному тюремному заключению», «Разыскиваемый Интерполом крупнейший транснациональный браконьер схвачен и посажен» и так далее.

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