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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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«Хәрәкәттә-бәрәкәт» хореографлары Казан халкы белән «Әйлән-бәйлән» биеде

«Хәрәкәттә-бәрәкәт» хореографлары Казан халкы белән «Әйлән-бәйлән» биеде

<p>Кабан күле буенда «Хәрәкәттә – бәрәкәт» проекты «Әйлән-бәйлән» программасын тәкъдим итте. Профессиональ хореографлар Казан халкына уен форматында татар биюләрен өйрәтте, кунакларны «түгәрәк уен», «күчмә бию», «күпер» фольклор уеннары һәм җанлы музыка белән куандырдылар.

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