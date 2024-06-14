«Хәрәкәттә-бәрәкәт» хореографлары Казан халкы белән «Әйлән-бәйлән» биеде

<p>Кабан күле буенда «Хәрәкәттә – бәрәкәт» проекты «Әйлән-бәйлән» программасын тәкъдим итте. Профессиональ хореографлар Казан халкына уен форматында татар биюләрен өйрәтте, кунакларны «түгәрәк уен», «күчмә бию», «күпер» фольклор уеннары һәм җанлы музыка белән куандырдылар.
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