В Крыму вводят запрет на посещение лесов

«Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым с 12 июля будет введено ограничение на посещение лесов, въезд в них автомобилей и проведения в лесах определенных видов работ», -говорится в сообщении профильного ведомства.
«Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым с 12 июля будет введено ограничение на посещение лесов, въезд в них автомобилей и проведения в лесах определенных видов работ», -говорится в сообщении профильного ведомства.
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