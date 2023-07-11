Крымская газета

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В Крыму вводят запрет на посещение лесов

«Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым с 12 июля будет введено ограничение на посещение лесов, въезд в них автомобилей и проведения в лесах определенных видов работ», -говорится в сообщении профильного ведомства.

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