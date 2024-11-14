ePlane надеется воспользоваться интересом индийского правительства к воздушным такси

Рост числа владельцев частных автомобилей и сокращение использования общественного и немоторизованного транспорта привели к росту дорожных заторов в Индии, самой густонаселенной стране мира, которая также сталкивается с проблемой относительно узких дорог и нехватки парковок в городах.