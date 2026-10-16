Председатель Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться темпами выше инфляции.
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