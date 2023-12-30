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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тихонов о «Спартаке» и гонке в РПЛ: «Если удачно сыграет с «Зенитом» и ЦСКА, будет шанс»

Тихонов о «Спартаке» и гонке в РПЛ: «Если удачно сыграет с «Зенитом» и ЦСКА, будет шанс»

После 18 туров красно-белые занимают 5-е место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

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