Страна и люди
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Страна и люди

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Шрёдер сделал неожиданное заявление о Путине и Украине

Шрёдер сделал неожиданное заявление о Путине и Украине

Шрёдер: дружба с Путиным может помочь найти решение по Украине. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS Дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным могли бы помочь в урегулировании украинского конфликта, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

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