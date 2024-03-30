Шрёдер сделал неожиданное заявление о Путине и Украине

Страна и люди

Шрёдер: дружба с Путиным может помочь найти решение по Украине. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS Дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным могли бы помочь в урегулировании украинского конфликта, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.