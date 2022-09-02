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В Иркутской области жительница региона поблагодарила полицейских и спасателей, разыскавших ее мужа

26 августа 64- летний житель села Еланцы, пошел в тайгу для сбора дикоросов. В обозначенное время домой не вернулся, поэтому его супруга обратилась за помощью в полицию.

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