Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вызывает недовольство в ЕС. Она раздражает европейские столицы, выходя за пределы своих внешнеполитических полномочий, пишут СМИ.
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