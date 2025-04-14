Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 г

Правительство утвердило стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Россия с 2026 года перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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