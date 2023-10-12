В Забайкалье планируют построить комплексы по сортировке мусора

В Забайкальском крае планируют построить комплексы по сортировке мусора в рамках концессионного соглашения, сообщила замминистра финансов региона Оксана Сидунова во время заседания комитета краевого Заксобрания.
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