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Кинолог Фокин: собак нельзя наказывать за плохое поведение

Кинолог Фокин: собак нельзя наказывать за плохое поведение

Хозяин должен быть вожаком для собаки, чтобы между ними складывались доверительные отношения. Об этом рассказал кинолог, создатель приюта списанных служебных собак "Гвардия" Сергей Фокин, передает Pravda.

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