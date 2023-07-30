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Коледов о вождении: «В Уфе одно из худших движений. В Сочи армяне, абхазы просто супер. Они друг друга пропускают всегда, у них это отлажено»

– Я много где играл, ездил, я люблю машины, люблю водить. Если по-честному, то одно из худших движений – в Уфе.

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