Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Google объединит свои команды подразделений DeepMind и Research для продвижения ИИ

Google объединит свои команды подразделений DeepMind и Research для продвижения ИИ

Компания Google, принадлежащая Alphabet, заявила о том, что объединит свои команды подразделений Research и DeepMind, которые сосредоточатся на создании моделей искусственного интеллекта, пишет Reuters со ссылкой на сообщения компании в ее блоге.

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