Как в Мексике раскопали портал в ад

Никогда ранее религиозная преисподняя не была так близка к обычным людям, как в тот момент, когда в заброшенной церкви в Мексике нашли скрытые туннели! Где был найден «ад»? Это произошло на территории древнего мексиканского городка Митла — именно там в XVI веке находилась действующая церковь, в сводах которой были обнаружены загадочные туннели.