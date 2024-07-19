В Курской области два человека получили ранения из-за атаки беспилотников ВСУ

В Курской области прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников ВСУ. В результате падения обломков ранения получили два жителя Курска, сообщает глава региона Алексей Смирнов.
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