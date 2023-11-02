«Анахайм» вырвал победу у «Аризоны» в овертайме, Минтюков отдал голевой пас и стал 2-й звездой матча

Очередную отличную игру за «Анахайм» провел российский защитник-новичок Павел Минтюков. В протоколе сегодняшнего матча с «Аризоной» Минтюков отметился только одной голевой передачей — в середине первого периода при реализации численного большинства он ассистировал Трою Терри.