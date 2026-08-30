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Лучшие смешные шутки лета 2026 года и отзывники

Лучшие смешные шутки лета 2026 года и отзывники

Какое лето, такие и шутки. Хотя на чей плетень мы наводим тень: шутки смешные! фото: MAXIM / X (Twitter)Шел энный год чумы и пятый год спецоперации.

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