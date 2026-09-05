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Газета.ру

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Минпросвещения России увеличило часы истории в 8-х классах до трех в неделю

Минпросвещения России увеличило часы истории в 8-х классах до трех в неделю

Количество часов на изучение истории в восьмых классах российских школ увеличились до трех в неделю. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко в беседе с РИА Новости.

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