Шесть приоритетов, определенных Мишустиным для правительства на ближайшие годы Ирэн ОрлонскаяМихаил Мишустин, претендующий на пост председателя правительства, выделил шесть основных направлений, на которые будет сосредоточено внимание будущего кабинета министров.