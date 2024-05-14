Шесть приоритетов, определенных Мишустиным для правительства на ближайшие годы Ирэн ОрлонскаяМихаил Мишустин, претендующий на пост председателя правительства, выделил шесть основных направлений, на которые будет сосредоточено внимание будущего кабинета министров.
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