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Шесть приоритетов, определенных Мишустиным для правительства на ближайшие годы

Шесть приоритетов, определенных Мишустиным для правительства на ближайшие годы

Шесть приоритетов, определенных Мишустиным для правительства на ближайшие годы Ирэн ОрлонскаяМихаил Мишустин, претендующий на пост председателя правительства, выделил шесть основных направлений, на которые будет сосредоточено внимание будущего кабинета министров.

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