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В российском регионе мужчина похитил девятилетнего ребенка

В российском регионе мужчина похитил девятилетнего ребенка

В Саратовской области мужчина похитил девятилетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным ведомства, вечером неизвестный лысый гражданин подошел к мальчику на улице Чапаева в городе Балакова.

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