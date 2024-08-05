В российском регионе мужчина похитил девятилетнего ребенка

В Саратовской области мужчина похитил девятилетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным ведомства, вечером неизвестный лысый гражданин подошел к мальчику на улице Чапаева в городе Балакова.
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