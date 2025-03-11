Барнаульские школы начнут принимать первоклассников с 1 апреля

Заявления будут на прием в первый класс могут подать горожане, чьи дети зарегистрированы на закрепленной за школой территории С 1 апреля по 30 июня 2025 года школы Барнаула организуют прием заявлений в первый класс на 2025–2026 учебный год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии