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Царьград

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Долина рискнула потерять элитную квартиру за 250 млн рублей

Долина рискнула потерять элитную квартиру за 250 млн рублей

Лариса Долина может потерять элитную квартиру в Хамовниках стоимостью 250 млн рублей. Причиной стали судебные разбирательства из-за предыдущего владельца, Игоря Райхельсона, обвиняемого в растрате.

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