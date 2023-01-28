«Сент-Луис» вызвал Александрова из АХЛ, «Флорида» вернула туда Денисенко

«Сент-Луис» вызвал Никиту Александрова из АХЛ, «Флорида» вернула туда Григория Денисенко. 22-летний Александров в текущем сезоне провел 16 игр за «Блюз» в НХЛ и набрал 4 (2+2) очка.
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