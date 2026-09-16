Фантом «энергетического перемирия» на фоне ратного труда ВКС России

Роман КАТЕРИНЧУК Дональд Трамп внезапно объявил, что Москва и Киев смогли договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и заключили энергетическое перемирие.
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Все очень здорово! Но кто мешал раньше этим заняться?