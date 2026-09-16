БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Фантом «энергетического перемирия» на фоне ратного труда ВКС России

Фантом «энергетического перемирия» на фоне ратного труда ВКС России

Роман КАТЕРИНЧУК   Дональд Трамп внезапно объявил, что Москва и Киев смогли договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и заключили энергетическое перемирие.

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