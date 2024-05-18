Надоело тратить время на супермаркеты? Посмотрите это видео!

Многочасовое путешествие по реке на утлом баркасе, прогулка от причала до автомобильной дороги по окончательно раскисшему проселку, тряска на автобусе – и вот жители небольшого городка Апура на западе Суринама прибывают в Ньив-Никкери.
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