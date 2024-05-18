За рулем
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За рулем

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Надоело тратить время на супермаркеты? Посмотрите это видео!

Надоело тратить время на супермаркеты? Посмотрите это видео!

Многочасовое путешествие по реке на утлом баркасе, прогулка от причала до автомобильной дороги по окончательно раскисшему проселку, тряска на автобусе – и вот жители небольшого городка Апура на западе Суринама прибывают в Ньив-Никкери.

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