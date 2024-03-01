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Экс-глава правительства Кузбасса не признал вину по делу о мошенничестве

Бывшего главу правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, экс-замглавы Ленинска-Кузнецкого Рашида Бадертдинова и его сына Александра обвиняют в 30 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, сообщили в в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

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