Экс-глава правительства Кузбасса не признал вину по делу о мошенничестве

Бывшего главу правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, экс-замглавы Ленинска-Кузнецкого Рашида Бадертдинова и его сына Александра обвиняют в 30 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, сообщили в в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.