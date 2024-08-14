Очень классное красивое место по дороге на пляж «Ривьера». Дети могут поиграть на площадке, родители - в шахматы ♟️ под открытым небом.
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Очень классное красивое место по дороге на пляж «Ривьера». Дети могут поиграть на площадке, родители - в шахматы ♟️ под открытым небом.