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Дуров сравнил ЕС с «банановой республикой» из-за закона о сканировании переписки

Дуров сравнил ЕС с «банановой республикой» из-за закона о сканировании переписки

Основатель Telegram Павел Дуров сравнил Евросоюз с «банановой республикой» из-за закона, который позволяет анализировать личные чаты пользователей для поиска контента, содержащего сцены сексуального насилия над детьми.

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