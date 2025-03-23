Настоящий подвиг: бойцы с риском для жизни вывозят раненых из-под огня

ИЗВЕСТИЯ/Валентин Трушнин После разгрома в Мариуполе нацбат возродили именно при поддержке Запада. Как результат, нацбат стал по сути самостоятельной единицей, которая может позволить себе никому не подчиняться.
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