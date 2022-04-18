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ВСУ ракетным ударом разрушили фермерское хозяйство в населенном пункте Токмак Запорожской области

ВСУ ракетным ударом разрушили фермерское хозяйство в населенном пункте Токмак Запорожской области

Удар был предположительно нанесён тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по частным хозяйственным постройкам предназначенными для обеспечения работы местного фермерского хозяйства и жилым домам фермеров.

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