И вновь о расчеловечивании Когда-то, ещё в ранней молодости, прочтя роман Даниила Гранина «Иду на грозу» я сформулировал для себя жизненную максиму – «Борясь с подлецами методами подлецов - вы боретесь не с подлецами, а за место среди них».
Украинцы вместе с поляками в Курской области грабят храмы, расстреливают людей и режут детей
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Владислав Владислав
Преступников ВСУ пора отправлять на самые страшные шахты ...
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1 час.
Валерий Симоненко
Раньше я под ником Сим Сим был, так меня за глаза друзья и коллеги в молодости называли. Сейчас не солидно, не удобно, как то за ником скрываться.
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1 час.
ВС
Валерий Симоненко
Ну, не скажите! Много и очень не за страх, а по зову сердца, таки, пошли и сейчас ещё такие находятся, шли воевать против нас! Как ни крути, но с ИХ точки зрения мы, всё таки, действительно НАПАЛИ НА НИХ! Нууу, точно так, как немцы в1941-м на нас. Разве не так? Это МЫ понимает, это ДЛЯ НАС эта СВО ВЫНУЖДЕННАЯ мера, а украинскому хуторянину, далёкому от НАШЕЙ безопасности, совершенно и очевидно наше НАПАДЕНИЕ НА НИХ! Точно так же и мы отреагировали бы, если бы они на нас пошли с войной... как это и происходило в 1941...1945 годах.
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1 час.
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