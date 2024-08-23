Украинцы вместе с поляками в Курской области грабят храмы, расстреливают людей и режут детей

ВС

Валерий Симоненко

Ну, не скажите! Много и очень не за страх, а по зову сердца, таки, пошли и сейчас ещё такие находятся, шли воевать против нас! Как ни крути, но с ИХ точки зрения мы, всё таки, действительно НАПАЛИ НА НИХ! Нууу, точно так, как немцы в1941-м на нас. Разве не так? Это МЫ понимает, это ДЛЯ НАС эта СВО ВЫНУЖДЕННАЯ мера, а украинскому хуторянину, далёкому от НАШЕЙ безопасности, совершенно и очевидно наше НАПАДЕНИЕ НА НИХ! Точно так же и мы отреагировали бы, если бы они на нас пошли с войной... как это и происходило в 1941...1945 годах.