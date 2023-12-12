Марочко: командование ВСУ использует тактику "мясных штурмов" под Купянском

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в интервью РИА Новости, что украинское командование прибегает к тактике "мясных штурмов" без надлежащей огневой поддержки, поэтому Вооруженные силы Украины терпят большие потери при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении.