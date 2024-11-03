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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова о питании: «После приостановки карьеры я очень сильно набрала – 7-8 кг. Когда начинаются женские переходы, у тебя случается стресс с организмом»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию прекратила выступления после сезона-2019/20. «После того, как я приостановила карьеру, я прям очень сильно набрала – около 7-8 кг.

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