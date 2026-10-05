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Один муж на двоих: психологический роман-мелодрама про страстную любовь и обман

Один муж на двоих: психологический роман-мелодрама про страстную любовь и обман

Вера впервые увидела Антона в день, когда шёл мелкий, почти невидимый снег. Он стоял у входа в городскую библиотеку — высокий, сутулый, с тёмным шарфом, небрежно обмотанным вокруг шеи.

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