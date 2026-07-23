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Тайный брак и слухи о наследниках: личные тайны Александра Олешко накануне юбилея

Тайный брак и слухи о наследниках: личные тайны Александра Олешко накануне юбилея

Александру Олешко исполняется 50 лет. В преддверии юбилея, который артист отметит 23 июля, а затем продолжит большим концертом в Кремлёвском дворце 11 октября, его личная жизнь остаётся одной из самых обсуждаемых тем.

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