Новый BlackBerry может получить QWERTY-клавиатуру, Android 15, 12/512 ГБ и AMOLED-дисплей

Недавняя публикация на Reddit вызвала волну интереса среди поклонников BlackBerry. Британский стартап, по данным пользователя u/coldheartedsigma, работает над возрождением культовой модели BlackBerry Classic.
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