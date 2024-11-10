Маск согласился с идеей депутата в ЕС проводить более открытые выборы главы ЕК

Евросоюзу нужна более демократическая система выборов главы Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети X (бывшая Twitter) видео депутата Европарламента Фидиаса Панайоту с соответствующим предложением.