Маск согласился с идеей депутата в ЕС проводить более открытые выборы главы ЕК

Евросоюзу нужна более демократическая система выборов главы Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети X (бывшая Twitter) видео депутата Европарламента Фидиаса Панайоту с соответствующим предложением.
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