«Сложно устроить личную жизнь»: друг Антонова о причинах его одиночества

Поэт Владимир Ильичев написал более 200 песен для звезд российской эстрады. Композиции на его стихи поют Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Кристина Орбакайте, Лев Лещенко и многие другие российские артисты.
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