ВСУ начали давить с нескольких направлений, утверждает Подоляка. По его словам, "ситуация очень напряжённая".
ВСУ начали контрнаступление? Подоляка: "Ситуация очень напряжённая". Что об этом известно
Комментарии
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ШКИПЕР
« ВСУ начали давить с нескольких направлений, утверждает Подоляка. По его словам, "ситуация очень напряжённая". » А кто такой этот Подоляка и на чью мельницу льёт он воду ? У него и у Царёва у России всегда всё плохо.
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1 м.
ВВ
Валентин Воробьев
У его фамилии Подоляка нужно убрать одну букву "О"
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1 м.
ОН
Олег Никитин
Ну да, у него и его друга Онуфриенко все плохо, они утверждали в 2022 что Одессу сегодня-завтра возьмем. Слава богу хоть сейчас реальную ситуацию показывает, а не как Конашенков: из Курской области противника выбили, держим оборону на госгранице, а они уже в Судже
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1 м.
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