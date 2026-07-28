ШКИПЕР « ВСУ начали давить с нескольких направлений, утверждает Подоляка. По его словам, "ситуация очень напряжённая". » А кто такой этот Подоляка и на чью мельницу льёт он воду ? У него и у Царёва у России всегда всё плохо.

ВВ Валентин Воробьев У его фамилии Подоляка нужно убрать одну букву "О"