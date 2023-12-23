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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • елена
    Да кто такой этот муфтий, чтобы выступать против нашего Патриарха! Совсем обнаглели эти магометане! Надоело слушать п...Патриарх настроен...
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    Кто строит Кириллу Храмы?Патриарх настроен...
  • ВераВерная
    Что характерно - пролез ужом в Россию, и уже сидит у Цискаридзе на Первом. Делится там воспоминаниями о Галине Волчек...Иногда старость п...

Уймись, дурак! ЗАЧЕМ      включать   в  "Команду  Путина"    человека,  который  лобызался  с  Навальным  и подписывал  какие-то  там  воззвания   за  "Россию без  Путина"?

Уймись, дурак! ЗАЧЕМ      включать   в  "Команду  Путина"    человека,  который  лобызался  с  Навальным  и подписывал  какие-то  там  воззвания   за  "Россию без  Путина"?

Увы,  увы,   предчувствия   мои   сбываются,  и  очень  быстро. И  недели    не  прошло,  когда  я,  узнав,  что   в  "Команду  Путина"  включены    паны    Прилепин,  Подоляка  и  прочие  коцы  и  поцы,  написала  в  посте Наши пострелы везде поспели.

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Комментарии
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Вера Ванидовская
Ну да. Только выпустил ребенка из машины, убил водителя и. Восемь переломов позвоночника сам себе устроил! Что пишете!?
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1 час.
Вера Ванидовская
А он не на госкормушке. Он за книги деньги получает. Егиги- приличные. Вполне.
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1 час.
И
Ирина
С какого хрена свои собственные фантазии Прилепин выдаёт за цель нашего государства о посягательстве на суверенитет другого государства и  не много ли на себя берет миссию всепрощения от всего народа предателей и врагов. Другими словами, он просто брехло.
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47 мин.

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