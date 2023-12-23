Уймись, дурак! ЗАЧЕМ      включать   в  "Команду  Путина"    человека,  который  лобызался  с  Навальным  и подписывал  какие-то  там  воззвания   за  "Россию без  Путина"?

Увы, увы, предчувствия мои сбываются, и очень быстро. И недели не прошло, когда я, узнав, что в "Команду Путина" включены паны Прилепин, Подоляка и прочие коцы и поцы, написала в посте Наши пострелы везде поспели.
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