Уймись, дурак! ЗАЧЕМ      включать   в  "Команду  Путина"    человека,  который  лобызался  с  Навальным  и подписывал  какие-то  там  воззвания   за  "Россию без  Путина"?

Ну да. Только выпустил ребенка из машины, убил водителя и. Восемь переломов позвоночника сам себе устроил! Что пишете!?

А он не на госкормушке. Он за книги деньги получает. Егиги- приличные. Вполне.

И

Ирина

С какого хрена свои собственные фантазии Прилепин выдаёт за цель нашего государства о посягательстве на суверенитет другого государства и не много ли на себя берет миссию всепрощения от всего народа предателей и врагов. Другими словами, он просто брехло.