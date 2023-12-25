Мэрия Новосибирска вновь пытается отдать два участка в Академгородке под комплексное развитие

Территории в границах улиц Российской, Рябиновой, Шатурской и Гнесиных, а также улиц Российской, Героев Труда, Рубиновой и Иванова в Советском районе Новосибирска планировалось отдать через аукционы под комплексное развитие еще осенью 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии