Мэрия Новосибирска вновь пытается отдать два участка в Академгородке под комплексное развитие

Территории в границах улиц Российской, Рябиновой, Шатурской и Гнесиных, а также улиц Российской, Героев Труда, Рубиновой и Иванова в Советском районе Новосибирска планировалось отдать через аукционы под комплексное развитие еще осенью 2023 года.