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В России число высокооплачиваемых вакансий выросло на 32% в марте 2023 года

В России число высокооплачиваемых вакансий выросло на 32% в марте 2023 года

В марте 2023 года в России количество вакансий с зарплатой свыше 100 тысяч рублей возросло на 32%. Наибольший спрос наблюдается в логистике, производстве и транспорте, особенно среди курьеров и водителей.

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