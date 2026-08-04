Певица Наташа Королева пожаловалась на травлю ее семьи в соцсетях

Певица и телеведущая Наташа Королева в интервью журналу «Караван историй» призналась, что за годы карьеры научилась спокойно относиться к критике в свой адрес, однако негативные комментарии в социальных сетях, которые затрагивают ее семью, задевают артистку.
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