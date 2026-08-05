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Смена флага в 13 лет и грант на патриотическое шоу: за что критикуют семью Плющенко

Смена флага в 13 лет и грант на патриотическое шоу: за что критикуют семью Плющенко

13-летний фигурист Александр Плющенко будет выступать за Азербайджан. Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил сыну двукратного олимпийского чемпиона сменить спортивное гражданство с сезона-2026/27.

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